Полпред президента проинспектирует омскую систему здравоохранения

В Омской области с рабочим визитом находится полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Полпред уже провел заседание регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

На заседании обсуждалась текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Омской области. Рассмотрены вопросы эффективности работы по противодействию пандемии.

- Сегодня задача Роспотребнадзора - не только дать анализ текущей ситуации, но и выявить причины заболеваемости, предложить конкретные меры по их устранению, - заявил Сергей Меняйло. - А в регионе должен быть график оборота коек, реанимационных и для ковидных больных, и для оказания населению иных видов экстренной медицинской помощи.

Речь на мероприятии шла также о других направлениях работы, в частности, о наращивании объемов тестирования омичей на коронавирус, а также активном привлечении к консультированию амбулаторных больных врачей пенсионного возраста. Оперштаб поднял вопросы обеспечения нуждающихся бесплатными препаратами, наличия лекарств первой необходимости, средств индивидуальной защиты в медучреждениях.

- Необходимо заблаговременно подготовиться к длительным новогодним каникулам - обеспечить резерв лекарственных средств для стационарных и амбулаторных больных. С учетом роста интенсивности сезонных заболеваний вся система здравоохранения региона, в том числе на уровне муниципалитетов, должна быть готова к возможному ухудшению ситуации, - подчеркнул полпред.

Фото: Правительство Омской области

Сергей Меняйло и глава региона Александр Бурков сегодня также посетили территориальный центр медицины катастроф и станцию скорой медицинской помощи. Обсудили проблемы отрасли с главврачами омских поликлиник.

В настоящее время в центре действует колл-центр по COVID-19. Здесь организовано десять рабочих мест для операторов, в том числе студентов-старшекурсников. Ребята подключились к работе "горячей линии" еще в начале пандемии. Они анкетировали и осматривали, сопровождали в обсерваторы пассажиров, прибывших в Омский аэропорт из неблагополучных городов. И уже накопили соответствующий опыт.

- "Горячий телефон" очень востребован. Звонки не умолкают ни на минуту, - сообщила пятикурсница ОмГМУ Дарья Корчагина. - Мы стараемся дать абонентам исчерпывающую информацию, помогаем сориентироваться, разъясняем программу назначений. При необходимости помогаем вызывать врача на дом, подключаем медслужбы.

Консультационный канал обслуживает до 500 звонков днем, до 100 звонков ночью. Чаще всего жители региона интересуются, как сдать анализы на коронавирус, какие ограничения действуют в регионе, где можно узнать результаты тестирования и что делать в случае недомогания.

Между тем

25 ноября на заседании регионального оперативного штаба введен режим самоизоляции для омичей в возрасте 65+. С 7 декабря дополнительно вводится еще 200 коек в шести муниципальных ЦРБ и центре реабилитации "МИР". Общее число коек составит 3860.