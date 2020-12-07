Правительство Красноярского края сняло ограничения на очное обучение учеников 9 и 11-х классов, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса. С понедельника, 7 декабря выпускники-старшеклассники вновь пошли в школу.

- Ребята из выпускных классов в этом году будут сдавать экзамены, и им необходимо закреплять пройденный материал, а также получать консультации педагогов, - пояснила принятое решение глава министерства образования Красноярского края Светлана Маковская.

Вернуть выпускников 9 и 11-х классов в школу власти региона настойчиво просили родители. Коллективные петиции от них многократно поступали в муниципальные управления образования и краевое профильное министерство.

Стоит заметить, что в Норильске в итоге местная мэрия решила пойти навстречу общественности и отменили дистанционное обучение даже раньше, чем в других муниципалитетах края. Старшие классы здесь вернулись в школы еще 30 ноября.

И все же для части территорий в региональном минобразования сделали исключение. Из-за "нестабильной эпидемиологической обстановки" властям двух ЗАТО - Зеленогорска и Железногорска, а также Сосновоборска было рекомендовано оставить 9-11 классы дома.