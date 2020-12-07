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07.12.2020 10:20
Рубрика: Общество

Сибирские ученые создали систему молекул для диагностики склероза

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Специалисты новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН совместно с красноярскими коллегами из Института биофизики СО РАН создали систему биомолекул, способную определять наличие у человека рассеянного склероза.

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Как передает ТАСС, аналитическая система способна не только находить антитела, свидетельствующие о развитии этого недуга, но и подавать сигнал об этом. Такое свойство важно, ведь эффективность лечения рассеянного склероза серьезно зависит от своевременности его диагностирования. Хроническое аутоиммунное заболевание может долгое время не давать о себе знать какими-либо клиническими проявлениями, но уже прогрессировать в организме.

Новосибирские ученые разработали молекулу на основе аптамеров, особых нуклеиновых кислот, способных распознавать характерные для рассеянного склероза антитела. В Красноярске же создали "сигнальную" составляющую системы с помощью светящихся биолюминесцентных белков, фотопротеинов. Оба соединения работают сообща и, если находят признаки склероза, генерируют световой сигнал.

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Считать и измерить его интенсивность позволяет специальный прибор люминометр, который в конечном итоге и показывает наличие или отсутствие биологических признаков рассеянного склероза.

Традиционно для определения рассеянного склероза используются группа антител, но они не столь стабильны при перевозке и хранении, как аптамеры. К тому же нуклеиновые кислоты можно получить при помощи химического синтеза.

На данный момент ученые завершили фундаментальное изучение свойств аналитической системы биомолекул. Для того чтобы получить возможность массового выпуска, нужны дополнительные исследования.

Справка "РГ"

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное нарушение нервной системы. При возникновении заболевания страдает миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Очаги возникают по всей центральной нервной системе, отчего и появилось названии определение "рассеянный". Это заболевание не имеет отношения к так называемому старческому "склерозу", забывчивости и рассеянности. Оно может проявляться небольшим онемением конечностей на начальных этапах, а в развитии привести к серьезным нарушениям зрения, параличу и летальному исходу. Препаратов, способных полностью справиться с рассеянным склерозом, не существует. В мире этим заболеванием страдают свыше двух миллионов человек.

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