В Красноярске арестовали поджигателя полицейского участка

Суд Центрального района Красноярска поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу жителя края подозреваемого в поджоге отделения полиции в селе Шалинское Манского района. Об этом заявили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Задержанный будет находиться в СИЗО до 4 февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил в окно здания бутылку с зажигательной смесью. После этого начался пожар, который удалось быстро потушить. При этом никто не пострадал, а ущерб от огня оказался минимальным.

По факту поджога УФСБ по краю возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".

Однако 7 декабря следователями было принято решение о переквалификации статьи на более мягкую. Теперь задержанному инкриминируется часть 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство по мотивам политической ненависти".