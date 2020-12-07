В Красноярске младенец отравился жидкостью из электронных сигарет

Следователи начали проверку по факту госпитализации новорожденного в Красноярске, с признаками отравления жидкостью от электронных сигарет, сообщает СК по краю.

Согласно информация следствия, ЧП произошло 26 ноября в Кировском районе краевого центра.

- За новорожденным ребенком присматривал его отец. Мужчина решил напоить сына укропной водой, которая содержалась в шприце и, перепутав шприц, дал ему несколько капель жидкости для электронных сигарет. После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие, и отец вызвал скорую помощь, - рассказали обстоятельства произошедшего в ведомстве.

Младенца сразу доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. По данным СК по краю, сейчас ребенок находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.