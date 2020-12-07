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07.12.2020 09:10
Рубрика: Общество

В Томске впервые в России начали производство радиоактивного таллия-199

Текст: Наталья Граф
На циклотроне Томского политехнического университета впервые в стране запущено производство радиофармпрепарата "Таллия хлорид, 199Tl" на основе радиоактивного изотопа таллия-199.Новый препарат будет использоваться для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических патологий.
Фото: iStock
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Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний медики во всем мире традиционно используют препарат с изотопом таллия-201. Томские ученые разработали собственную технологию получения таллия-199.

Специалисты лаборатории радиоактивных веществ и технологий ТПУ получают изотоп при помощи циклического ускорителя тяжелых заряженных частиц. В циклотрон загружается тонкая пластина из золота, являющаяся мишенью, которую в течение нескольких часов бомбардирует пучок альфа-частиц.

- В результате чего в мишени происходит ядерная реакция, и образуется изотоп таллия-199, - сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

Ежедневно в университетской лаборатории получают диагностический препарат таллия-199 фасовками по 925 или 1850 мегабеккерель. Новый радиофармпрепарат прошел государственную регистрацию в Российской Федерации и официально разрешен к медицинскому применению.

- Период полураспада у него составляет 7,4 часа, что почти в десять раз меньше, чем у таллия-201, - рассказывает начальник производственного отдела радиофармпрепаратов учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" ТПУ Евгений Нестеров. - Это значит, что он "мягче", дает меньше дозовую нагрузку на пациента и быстрее выводится из организма.

У "Таллия хлорид, 199Tl" есть один минус - его сложнее транспортировать. Однако в Томске сложилась уникальная медицинская инфраструктура и изотоп уже активно используется в родном регионе. Он поставляется в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН в форме физиологического раствора.

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Кардиологи используют его для обследования пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями. Например, при проведении перфузионной сцинтиграфии миокарда для диагностики ишемической болезни сердца. Радиофармпрепарат с изотопом вводят пациенту в кровь. Испускаемое им излучение легко улавливается специальной гамма-камерой. При этом он не оказывает токсического воздействия на организм.

- Здоровые ткани накапливают изотоп достаточно равномерно, а зоны с атеросклеротическими бляшками - значительно меньше, - объясняют кардиологи.

По мнению медиков, для оценки миокардиального кровотока использование таллия-199 предпочтительнее радиофармпрепарата на основе технеция за счет высокой скорости экстракции и почти линейного поглощения.

Ученые утверждают, что созданный в Сибири таллий-199 также может использоваться для диагностики онкологических заболеваний. В клинике НИИ онкологии Томского НИМЦ таллий прекрасно себя зарекомендовал при диагностике рака молочной железы, гортани и глотки.

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