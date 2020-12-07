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07.12.2020 12:16
Рубрика: Власть

Дума Ставрополья приняла закон "О патентной системе налогообложения"

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)
Депутаты Думы Ставропольского края приняли закон "О патентной системе налогообложения" с учетом изменений налогового законодательства на федеральном уровне. Он вступит в силу в регионе с первого января 2021 года.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Федеральным законодательством виды деятельности по патентной системе налогообложения приводятся в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также расширяется перечень видов предпринимательской деятельности по патенту за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Фото: Олег Сергеев
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Кроме того, Налоговый кодекс Российской Федерации предоставляет предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, право уменьшать сумму налога на страховые платежи, взносы и пособия, начисленные за налоговый период. Речь идет о ряде взносов, среди которых можно выделить отчисления на обязательное пенсионное страхование, расходы на пособия по временной нетрудоспособности, платежи по договорам добровольного страхования.

Соответствующие изменения нашли отражение в краевом законе "О патентной системе налогообложения", который вступит в силу с первого января 2021 года. В числе новшеств - возможность увеличения площади торговых залов и залов по обслуживанию посетителей в сфере общественного питания, работающих на патенте, с 50 квадратных метров до 150 квадратных метров.

Уточнены размеры потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода по видам деятельности и увеличен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, с 63 до 76.

Краевой закон также учитывает особенности территориального расположения, влияющие на размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Муниципальные образования края объединены в четыре группы, к которым будет применяться дифференцированный подход в определении величины потенциально возможного к получению дохода. Разделение было проведено на основании экономического анализа территорий.

- Патентная система налогообложения предполагает минимальную налоговую нагрузку на бизнес и дает предпринимателю определенные преимущества по сравнению с другими налоговыми системами. На Ставрополье за последние четыре года отмечается увеличение количества приобретенных патентов более чем в два раза. Это говорит о повышении привлекательности данной системы для предпринимателей. Поэтому мы, как депутаты, ищем возможности для поддержки таких налогоплательщиков, - пояснил Юрий Белый.

Ранее депутаты краевой Думы также внесли изменения в закон о патентной системе, связанные с преобразованием ряда районов и населенных пунктов Ставропольского края в муниципальные округа. В соответствии с поправками, к приобретенным патентам до конца текущего года будет применяться система налогообложения в той редакции, которая действовала до вступления в силу закона Ставропольского края о преобразовании муниципалитетов в муниципальные округа. Это позволит предпринимателям продолжить работу по действующим патентам до конца 2020 года.

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