Дума Ставрополья приняла закон "О патентной системе налогообложения"

Депутаты Думы Ставропольского края приняли закон "О патентной системе налогообложения" с учетом изменений налогового законодательства на федеральном уровне. Он вступит в силу в регионе с первого января 2021 года.

Федеральным законодательством виды деятельности по патентной системе налогообложения приводятся в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также расширяется перечень видов предпринимательской деятельности по патенту за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Кроме того, Налоговый кодекс Российской Федерации предоставляет предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, право уменьшать сумму налога на страховые платежи, взносы и пособия, начисленные за налоговый период. Речь идет о ряде взносов, среди которых можно выделить отчисления на обязательное пенсионное страхование, расходы на пособия по временной нетрудоспособности, платежи по договорам добровольного страхования.

Соответствующие изменения нашли отражение в краевом законе "О патентной системе налогообложения", который вступит в силу с первого января 2021 года. В числе новшеств - возможность увеличения площади торговых залов и залов по обслуживанию посетителей в сфере общественного питания, работающих на патенте, с 50 квадратных метров до 150 квадратных метров.

Уточнены размеры потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода по видам деятельности и увеличен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, с 63 до 76.

Краевой закон также учитывает особенности территориального расположения, влияющие на размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Муниципальные образования края объединены в четыре группы, к которым будет применяться дифференцированный подход в определении величины потенциально возможного к получению дохода. Разделение было проведено на основании экономического анализа территорий.

- Патентная система налогообложения предполагает минимальную налоговую нагрузку на бизнес и дает предпринимателю определенные преимущества по сравнению с другими налоговыми системами. На Ставрополье за последние четыре года отмечается увеличение количества приобретенных патентов более чем в два раза. Это говорит о повышении привлекательности данной системы для предпринимателей. Поэтому мы, как депутаты, ищем возможности для поддержки таких налогоплательщиков, - пояснил Юрий Белый.

Ранее депутаты краевой Думы также внесли изменения в закон о патентной системе, связанные с преобразованием ряда районов и населенных пунктов Ставропольского края в муниципальные округа. В соответствии с поправками, к приобретенным патентам до конца текущего года будет применяться система налогообложения в той редакции, которая действовала до вступления в силу закона Ставропольского края о преобразовании муниципалитетов в муниципальные округа. Это позволит предпринимателям продолжить работу по действующим патентам до конца 2020 года.