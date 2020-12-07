На Ставрополье в ДТП погибли два человека и четверо пострадали

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в краевом управлении МЧС России.

Инцидент произошел вечером на 259 километре федеральной автомобильной дороге Р-217 недалеко от Невинномысска. Столкнулись сразу четыре автомобиля, в том числе грузовик Scania.

Как уточнили "РГ" в региональном управлении ГИБДД, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Hyundai Accent выбрал небезопасную скорость и слишком близко приблизился к ехавшей впереди фуры, в которую и влетел.

- Не успев среагировать, в автомобиль Hyundai Accent въехали движущиеся попутно позади Hyundai Sonata и ВАЗ, - уточнили в Госавтоинспекции.

Там также добавили, что в результате аварии погибли два человека - водитель и пассажир Hyundai Accent. Еще четыре участника ДТП доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС и экстренных служб. Установлено, что проезжая часть в момент ДТП была сухая. Выясняются обстоятельства аварии, а также точное число пострадавших.