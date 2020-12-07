В Думе Ставрополья рассказали о принятых в ноябре ключевых законах

В ноябре 2020 года Дума Ставропольского края приняла ряд ключевых законов, касающихся бюджетного и налогового законодательства и мер социальной поддержки граждан в регионе.

Среди них - бюджет Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Основные параметры бюджета: доходы краевой казны превысят 129,6 миллиарда рублей, а расходы - 133,5 миллиарда рублей. Дефицит составит 3,9 миллиарда рублей.

Бюджет почти на 70 % имеет социальную направленность. В 2021 году будет построено 14 детских садов, 3 школы, 6 учреждений здравоохранения и 10 спортивных объектов.

Объем средств дорожного фонда Ставрополья на будущий год запланирован в размере 10,3 миллиарда рублей, из которых 30 % приходится на дороги местного значения.

На реализацию нацпроектов направлено 16,5 миллиарда рублей, из них свыше 4,5 миллиарда - краевые средства, выделяемые сверх необходимого софинансирования.

Сохранена индексация размера социальных выплат на коэффициент инфляции для отдельных категорий жителей края в 2021 году. В числе получателей - семьи с детьми, ветераны труда Ставропольского края, опекунские семьи и приемные родители, студенты и некоторые категории работников бюджетной сферы на сельских территориях.

На 11,8 миллиарда увеличен бюджет текущего года. Порядка 900 миллионов направлены в краевой дорожный фонд. 10,8 миллиарда - средства федеральной казны, предусмотренные на обеспечение социальных обязательств, в том числе на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, выплаты социальным и медицинским работникам, приобретение лекарственных препаратов.

Сельхозпредприятия края в 2020 году получили дополнительную финансовую поддержку. Около 70 миллионов рублей направят на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники и оборудования для питомниководства плодовых культур. 25 миллионов рублей выделены птицеводческим хозяйствам Ставрополья на компенсацию части стоимости приобретенных технических средств и оборудования.

Принят новый краевой закон "О патентной системе налогообложения". Документ закрепляет основные условия работы для предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения. В числе нововведений - увеличение возможной площади помещений и расширение перечня видов предпринимательской деятельности, на которые распространяется возможность применения патентной системы налогообложения, с 63 до 76.

Ставропольским предпринимателям, работающим по патенту, предоставлена возможность после административной реформы по преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа продолжить работу по действующим патентам до конца 2020 года.

Принят закон об изменении порядка приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расчет стоимости квадратного метра жилья будет проводиться исходя из расчета рыночных цен, определяемых в соответствии с федеральным законом № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Предлагаемая методика позволит приблизить расчетную стоимость цены за квадратный метр к реальным рыночным значениям в регионе.

Утверждено решение о заключении инвестиционного соглашения в рамках государственно-частного партнерства по реконструкции одной из старейших здравниц КМВ - санатория "Кисловодск", построенного в 1934 году. Инвестор вложит в реконструкцию 1,8 миллиарда рублей и будет обязан сохранить исторический облик здания. Реализация инвестиционного проекта позволит создать 380 рабочих мест и обеспечит увеличение количества туристов, посетивших Ставрополье, не менее чем на 16 тысяч человек к концу 2025 года.