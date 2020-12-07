Новости

С забывшего Mercedes на стоянке псковича потребовали 427 тысяч рублей 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
Электрокар по технологии "цифровых двойников" впервые покажут публике 17:17
Лукашенко поручил местным властям трудоустроить безработных 17:17
Netflix выпустит мини-сериал об убийстве Улофа Пальме 17:13
Терапевт рассказал о пожизненных последствиях COVID-19 17:08
Премьер Беларуси назвал ключевую задачу правительства 17:00
YouTube назвал самые популярные видео 2020 года 16:49
Умер актер из "Твин Пикс" Дэвид Лэндер 16:40
Оцифровка архивов ЗАГС завершена на 99 процентов 16:37
Британский авианосец Prince of Wales затопило изнутри 16:31
В Минске зальют 54 открытых катка и организуют 16 лыжных трасс 16:28
"Порок на экспорт" получит сиквел с Джейсоном Стейтемом 16:27
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы 16:27
Россияне забрали из Сбербанка рекордную за 6 лет сумму 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 17:17
Рубрика: Общество

Электрокар по технологии "цифровых двойников" впервые покажут публике

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На выставке научных достижений высших учебных заведений "ВУЗПРОМЭКСПО-2020" будет презентован электроавтомобиль Кама-1, созданный на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
На фото с техосмотра авто будут проставляться координаты

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проректора по перспективным проектам, руководителя Инжинирингового центра СПбПУ Алексея Боровкова, электрокар создан на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ.

Уже готов опытный образец, его и представят на выставке. Это корссовер, способный разгоняться до 150 километров в час, длина авто - 3,4 метра, ширина - 1,7 метров. Дизайн электромобиля вполне вписывается в последние тренды современного автомобилестроения. Но главное - это начинка. Сердце электрокара - это цифровые модели, программно-методический комплекс, команда разработчиков создала целый спектр алгоритмов на самые разные случаи.

Создатели электрокара проверил 794 виртуальных испытания электроавтомобиля, получили 79 научных результатов. Партнером проекта выступил один из крупнейших автомобильных гигантов.

Выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2020" пройдет 10 и 11 декабря в Москве.

Проблема электрокаров актуальна в первую очередь для Москвы и Петербурга. В этих городах электроавтомобили есть, пусть и в очень небольшом количестве. Главным сдерживающим фактором является отсутствие инфраструктуры. Количество зарядных станций для электромобилей в Петебрурге можно пересчитать по пальцам. Поэтому немногочисленные владельцы электроавтомобилей в Северной столице - это, как правило, обеспеченные люди, имеющие небольшой автопарк и электрокар для них просто дополнительная экологичная машина. Электрокар, которые создали петербургские ученые, тоже недешев, по предварительным данным, цена готовой машины будет начинаться от миллиона рублей.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции
Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Минсельхоз: В России не ожидается рост цен на мясо
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии