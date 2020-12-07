Электрокар по технологии "цифровых двойников" впервые покажут публике

На выставке научных достижений высших учебных заведений "ВУЗПРОМЭКСПО-2020" будет презентован электроавтомобиль Кама-1, созданный на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проректора по перспективным проектам, руководителя Инжинирингового центра СПбПУ Алексея Боровкова, электрокар создан на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ.

Уже готов опытный образец, его и представят на выставке. Это корссовер, способный разгоняться до 150 километров в час, длина авто - 3,4 метра, ширина - 1,7 метров. Дизайн электромобиля вполне вписывается в последние тренды современного автомобилестроения. Но главное - это начинка. Сердце электрокара - это цифровые модели, программно-методический комплекс, команда разработчиков создала целый спектр алгоритмов на самые разные случаи.

Создатели электрокара проверил 794 виртуальных испытания электроавтомобиля, получили 79 научных результатов. Партнером проекта выступил один из крупнейших автомобильных гигантов.

Выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2020" пройдет 10 и 11 декабря в Москве.

Проблема электрокаров актуальна в первую очередь для Москвы и Петербурга. В этих городах электроавтомобили есть, пусть и в очень небольшом количестве. Главным сдерживающим фактором является отсутствие инфраструктуры. Количество зарядных станций для электромобилей в Петебрурге можно пересчитать по пальцам. Поэтому немногочисленные владельцы электроавтомобилей в Северной столице - это, как правило, обеспеченные люди, имеющие небольшой автопарк и электрокар для них просто дополнительная экологичная машина. Электрокар, которые создали петербургские ученые, тоже недешев, по предварительным данным, цена готовой машины будет начинаться от миллиона рублей.