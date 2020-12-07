В Петербурге парковка на "улице баров" стала платной

Улица Рубинштейна в Санкт-Петербурге, которая известна как "улица баров" или главная ресторанная улица Северной столицы, вошла в зону платной парковки. Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, новый порядок вступил в силу сегодня, 7 декабря.

- На улице Рубинштейна парковка была организована в два этапа, - отметил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Гончаров. - На первом мы ограничили движение в выходные и праздничные дни, на втором - организовали платную парковку.

В комитете напомнили, что плата взимается с промежуток с 8 часов утра до 8 часов вечера. Для мотоциклов тариф составляет 30 рублей в час, для легковых автомобилей - 60 рублей в час, для грузовиков - 120 рублей в час. За своевременной и правильной оплатой следит парковочная инспекция.

- Автомобили парковочной инспекции объезжают улицы, входящие в зону платной парковки, и осуществляют фотофиксацию госномеров транспортных средств в автоматическом режиме, - рассказала и.о. заместителя директора "Городского центра управления парковками" Анна Федоренко. - Информация поступает в государственную информационную систему комитета по развитию транспортной инфраструктуры и обрабатывается на предмет нарушения правил пользования парковкой. Система формирует определения для истребования сведений у ГИБДД. На основании предоставленных ГИБДД персональных данных формируются постановления об административном правонарушении и направляются автомобилистам.

По данным городских властей, организация пилотной зоны платной парковки на 27 улицах в центре города позволила на 60 процентов снизить их загруженность. На Рубинштейна организовано 104 парковочных места. Часть из них займут местные жители, которые имеют право на льготное парковочное разрешение. Кроме того, отдельные льготные категории граждан имеют право бесплатной парковки.