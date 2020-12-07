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07.12.2020,  
09:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Под Санкт-Петербургом разместят береговые ракетные комплексы "Бал"

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ленинградскую военно-морскую базу усилят дивизионом подвижного берегового ракетного комплекса "Бал". Это ответ на наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области.

Фото: Алексей Моисеев
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Об этом газете "Красная звезда", подводя итоги учебного года, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он отметил, что в настоящее время к границам России стянули одну бронетанковую, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения НАТО. Поэтому Вооруженные силы России вынуждены принимать ответные меры.

Будет сформирована полноценная мотострелковая дивизия, вошедшая в состав армейского корпуса Балтийского флота. В ее составе полки: мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый.

Кроме берегового ракетного комплекса "Бал", Балтийский флот получил также на вооружение и другие новые образцы инженерной, ремонтно-восстановительной и другой специальной техники. В будущем году флот усилят и дивизионом подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион".

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