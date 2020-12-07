Под Санкт-Петербургом разместят береговые ракетные комплексы "Бал"

Ленинградскую военно-морскую базу усилят дивизионом подвижного берегового ракетного комплекса "Бал". Это ответ на наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области.

Об этом газете "Красная звезда", подводя итоги учебного года, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он отметил, что в настоящее время к границам России стянули одну бронетанковую, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения НАТО. Поэтому Вооруженные силы России вынуждены принимать ответные меры.

Будет сформирована полноценная мотострелковая дивизия, вошедшая в состав армейского корпуса Балтийского флота. В ее составе полки: мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый.

Кроме берегового ракетного комплекса "Бал", Балтийский флот получил также на вооружение и другие новые образцы инженерной, ремонтно-восстановительной и другой специальной техники. В будущем году флот усилят и дивизионом подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион".