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07.12.2020 17:57
Рубрика: Происшествия

Жителю Пскова начислили 427 тысяч рублей штрафа за забытый Mercedes

Текст: Вера Черенева (Псков)

Два года назад пскович забыл свой Mercedes на штрафстоянке. Теперь с него требуют 427 тысяч рублей, сообщили "РГ" в пресс-службе Псковского городского суда.

Фото: iStock
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Эта драматическая история началась с того, что летом 2018 года элитную иномарку остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили, что управлял машиной водитель без прав. Как и положено в таких случаях по данному факту составили протокол, а Mercedes отправили на штрафстоянку.

Но за иномаркой так никто и не приехал. Осенью прошлого года администрация штрафстоянки подала в суд на владельца иномарки и потребовала уплатить порядка 72 тысяч рублей за содержание машины. Исковое заявление было отправлено по домашнему адресу владельца, тот в суд не явился, решение было вынесено заочно. Но хозяин иномарки так и не проявился, штрафы и пени накручивались с бешеной скоростью и вот уже владелец иномарки оказался должен 427 тысяч рублей. На такую сумму был подан очередной иск.

И тут проявился владелец Mercedes. Он заявил, что не знал о судьбе своей машины, так как работал в Петербурге по адресу прописки не появлялся, документов из суда не видел. Молодой человек смог оспорить заочное решение Псковского городского суда и сейчас дело будет направлено на новое рассмотрение. Сам молодой человек рассчитывает, что ему удастся снизить сумму, которую необходимо выплатить штрафстоянке.

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