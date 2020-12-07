В калининградском психинтернате выявили вспышку COVID-19

В психоневрологическом интернате Советска в Калининградской области зафиксировали групповую заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 7 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у 40 постояльцев интерната с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Диагностика производилась с помощью метода ПЦР.

Сейчас санитарные врачи организовали противоэпидемические мероприятия. Проводятся обследования сотрудников и других постояльцев.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 7 декабря COVID-19 в Калининградской области диагностировали 12817 жителям. 9491 человек выздоровел, 132 пациента умерли. Под медицинским наблюдением остаются 5494 человека.