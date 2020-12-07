В Мурманске построят первый арендный дом

Новости

С забывшего Mercedes на стоянке псковича потребовали 427 тысяч рублей 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
Электрокар по технологии "цифровых двойников" впервые покажут публике 17:17
Лукашенко поручил местным властям трудоустроить безработных 17:17
Netflix выпустит мини-сериал об убийстве Улофа Пальме 17:13
Терапевт рассказал о пожизненных последствиях COVID-19 17:08
Премьер Беларуси назвал ключевую задачу правительства 17:00
YouTube назвал самые популярные видео 2020 года 16:49
Умер актер из "Твин Пикс" Дэвид Лэндер 16:40
Оцифровка архивов ЗАГС завершена на 99 процентов 16:37
Британский авианосец Prince of Wales затопило изнутри 16:31
В Минске зальют 54 открытых катка и организуют 16 лыжных трасс 16:28
"Порок на экспорт" получит сиквел с Джейсоном Стейтемом 16:27
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы 16:27
Россияне забрали из Сбербанка рекордную за 6 лет сумму 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 17:24
Рубрика: Экономика

В Мурманске построят первый арендный дом

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В 2021 году в Мурманске начнется строительство первого арендного дома. Это станет первым шагом в развитии рынка арендного жилья в Мурманской области, сообщили в пресс-службе областной администрации. Соглашение об этом недавно было заключено между ДОМ.РФ и правительством региона.

Фото: Istock
Из-за пандемии ремонт квартир подорожал на 18%

Арендное жилье - это один из видов социального жилья. Суть в том, что квартиры в таких домах не передаются в социальный найм и не продаются на свободном рынке, а сдаются в аренду по льготным ставкам. Например, есть такие арендные дома в Петербурге. В таких домах снять однокомнатную квартиру можно за 8 тысяч рублей в месяц, для сравнения, рыночная цена арендны однушки в Петербурге - 20 тысяч. Квартиры в таких домах предоставляют льготникам, которые не имеют возможности снять жилье у частников. Ставки для арендного дома в Мурманской области пока еще не определены.

Помимо этого, в будущем году в Заполярье будет запущена серия других программ по развитию жилищного строительства. Привлекать инвестиции в данную сферу предполагается с помощью инфраструктурных облигаций.

Речь идет об облигациях, выпускаемых частными корпорациями или государственными компаниями для финансирования проектов строительства тех или иных инфраструктурных объектов - дорог, портов, аэровокзалов, электростанций и других. Для такого проекта создается компания, которая занимается его строительством. Эксплуатируя объект, она получает прибыль за счет этого расплачивается с владельцем облигаций.

Помимо возведения арендного дома, областные власти намерены использовать данный механизм для реализации комплексного жилого проекта в центре города, предназначенного для расселения граждан из аварийного жилья. В частности, предполагается построить несколько жилых домов в районе Мурманской областной клинической больницы.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции
Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Минсельхоз: В России не ожидается рост цен на мясо
Как облегчат жизнь россиян законы декабря
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов