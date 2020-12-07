В Мурманске построят первый арендный дом

В 2021 году в Мурманске начнется строительство первого арендного дома. Это станет первым шагом в развитии рынка арендного жилья в Мурманской области, сообщили в пресс-службе областной администрации. Соглашение об этом недавно было заключено между ДОМ.РФ и правительством региона.

Арендное жилье - это один из видов социального жилья. Суть в том, что квартиры в таких домах не передаются в социальный найм и не продаются на свободном рынке, а сдаются в аренду по льготным ставкам. Например, есть такие арендные дома в Петербурге. В таких домах снять однокомнатную квартиру можно за 8 тысяч рублей в месяц, для сравнения, рыночная цена арендны однушки в Петербурге - 20 тысяч. Квартиры в таких домах предоставляют льготникам, которые не имеют возможности снять жилье у частников. Ставки для арендного дома в Мурманской области пока еще не определены.

Помимо этого, в будущем году в Заполярье будет запущена серия других программ по развитию жилищного строительства. Привлекать инвестиции в данную сферу предполагается с помощью инфраструктурных облигаций.

Речь идет об облигациях, выпускаемых частными корпорациями или государственными компаниями для финансирования проектов строительства тех или иных инфраструктурных объектов - дорог, портов, аэровокзалов, электростанций и других. Для такого проекта создается компания, которая занимается его строительством. Эксплуатируя объект, она получает прибыль за счет этого расплачивается с владельцем облигаций.

Помимо возведения арендного дома, областные власти намерены использовать данный механизм для реализации комплексного жилого проекта в центре города, предназначенного для расселения граждан из аварийного жилья. В частности, предполагается построить несколько жилых домов в районе Мурманской областной клинической больницы.