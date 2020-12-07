В Новгороде при обследовании на COVID-19 в сердце ребенка нашли опухоль

Новости

Мишустин отложил установку тахографов на городские автобусы 16:17
Французский журнал назвал лучшие фильмы года 16:12
В Саранске без тепла остались 20 000 человек 16:10
Американские ученые предложили проверять на COVID-19 с помощью смартфона 15:58
Чернышенко представил нового главу "Роснано" 15:33
Сериал с Николь Кидман "Отыграть назад" обошел "Игру престолов" 15:20
Расходы на лечение пациентов с коронавирусом превысили 143,5 млрд рублей 15:20
Британские зимы могут навсегда остаться без снега 15:15
Мурашко: На вакцины от COVID-19 зарегистрирована предельная отпускная цена 15:15
Каждый пятый москвич страдает от аллергии на кошек 15:06
В Ярославле скончался 100-летний участник войны Сергей Рогожников 15:05
Половина россиян сделала прививку от гриппа 15:04
Мурашко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 15:02
Попова: Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной 15:02
Актеры из "Властелина колец" и "Хоббита" хотят купить дом Толкина 15:02
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной 14:56
Названы регионы, жители которых чаще всего покупают квартиры в Москве 14:54
Воробьев: Вакцинация от COVID будет добровольной 14:51
В Кремле уточнили обязанности Чубайса 14:40
Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные 14:40
В пять регионов поставят еще 180 машин "скорой помощи" 14:32
Юрий Лоза стал жертвой мошенников 14:32
Синоптики пообещали москвичам солнечные дни 14:31
Мишустин утвердил для госкомпаний минимальную долю закупок российских товаров 14:27
В Венеции установили оригинальную елку из светящихся экранов 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 15:02
Рубрика: Общество

В Новгороде при обследовании на COVID-19 в сердце ребенка нашли опухоль

Текст: Вера Черенева

В Великом Новгороде пандемия помогла выявить опухоль в сердце двухлетнего ребенка.

Фото: iStock
В Бурятии из брюшной области мужчины удалили гигантскую опухоль

Все началось с того, что родители двухлетнего ребенка заметили, что у сына поднялась температура. Симптомы походили на банальное ОРВИ, педиатр прописал лекарства, но они не помогали. Тогда врачи заподозрили пневмонию и ребенка как потенциального носителя коронавирусной инфекции с возможными осложнениями госпитализировали. Правда, при УЗИ врачи обнаружили, что никакой пневмонии у ребенка нет, но в его левом предсердии выросла большая опухоль.

В Великом Новгороде не было возможности сделать операцию по удалению опухоли и ребенка привезли в Петербург, в клинику СПбГМУ. Операция длилась семь часов. Кардиохирурги удалили опухоль и сохранили митральный клапан, то есть, сердце ребенка может биться самостоятельно. Пока ребенок находится в отделении реанимации для детей с кардиопатологией клиники СПбГМУ, сообщает пресс-служба вуза.

Кстати

Это не единственная уникальная операция, которую петербургские педиатры провели за последнее время. Так, на днях детский хирург СПбГМУ Роман Ти в Грозном вместе с чеченскими врачами прооперировал младенца с гастрошизисом - заболеванием, при которой органы ЖКТ находятся вне брюшной полости. Это редкая патология и оперировать нужно сразу же, в день, когда малыш появился на свет, иначе возникает риск инфицирования, а сам младенец страдает от обезвоживания. Кроме того, ребенок из-за патологии испытывает сильную боль. Операция прошла успешно, ребенку фактически зашили брюшную полость, сейчас он идет на поправку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Минсельхоз: В России не ожидается рост цен на мясо
Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание
Российский трубоукладчик пришел к месту достройки "Северного потока-2"
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии