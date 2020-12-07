В Новгороде при обследовании на COVID-19 в сердце ребенка нашли опухоль

В Великом Новгороде пандемия помогла выявить опухоль в сердце двухлетнего ребенка.

Все началось с того, что родители двухлетнего ребенка заметили, что у сына поднялась температура. Симптомы походили на банальное ОРВИ, педиатр прописал лекарства, но они не помогали. Тогда врачи заподозрили пневмонию и ребенка как потенциального носителя коронавирусной инфекции с возможными осложнениями госпитализировали. Правда, при УЗИ врачи обнаружили, что никакой пневмонии у ребенка нет, но в его левом предсердии выросла большая опухоль.

В Великом Новгороде не было возможности сделать операцию по удалению опухоли и ребенка привезли в Петербург, в клинику СПбГМУ. Операция длилась семь часов. Кардиохирурги удалили опухоль и сохранили митральный клапан, то есть, сердце ребенка может биться самостоятельно. Пока ребенок находится в отделении реанимации для детей с кардиопатологией клиники СПбГМУ, сообщает пресс-служба вуза.

Кстати

Это не единственная уникальная операция, которую петербургские педиатры провели за последнее время. Так, на днях детский хирург СПбГМУ Роман Ти в Грозном вместе с чеченскими врачами прооперировал младенца с гастрошизисом - заболеванием, при которой органы ЖКТ находятся вне брюшной полости. Это редкая патология и оперировать нужно сразу же, в день, когда малыш появился на свет, иначе возникает риск инфицирования, а сам младенец страдает от обезвоживания. Кроме того, ребенок из-за патологии испытывает сильную боль. Операция прошла успешно, ребенку фактически зашили брюшную полость, сейчас он идет на поправку.