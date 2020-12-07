В Петербурге начался международный кинофестиваль "Невский благовест"

В Северной столице начал работу XIV международный фестиваль христианского кино "Невский благовест". Главной его площадкой стал новый зал духовно-просветительского центра Александро-Невской лавры. Это единственный в России фестиваль, в котором принимают участие все традиционные христианские конфессии. В этом году фестиваль посвящен памяти медицинских работников, погибших во время исполнения врачебного долга в период пандемии коронавируса.

С самого основания главными принципами "Невского благовеста" были: отсутствие конкурсного показа и свободный вход на все мероприятия в рамках кинофорума. В программе показываются киноработы как религиозного содержания, так и фильмы, рассказывающие о проблемных аспектах современной жизни. В том числе о социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, борьбе с наркоманией и алкоголизмом, утрате нравственных и культурных ориентиров у молодежи.

- Мы решили посвятить кинофестиваль святителю Луке Крымскому. Это по-настоящему наш святой, врач, великолепный хирург и теоретик медицины. Жизненный путь святителя Луки, его врачебный и священнический подвиг является нравственным примером для всех нас. Да, покровителем врачей в православной традиции считается святой Пантелеимон, но подробностей о его жизни очень мало. Архиепископ Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий), напротив, - практически наш современник, и его биография стала отражением всех невероятных событий, постигших Россию в ХХ веке. Он был одновременно и прекрасным врачом, и духовным пастырем. Был репрессирован и получил Сталинскую премию. Это был уникальный человек, - отметил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Решение в непростых условиях пандемии все-таки провести фестиваль владыка объяснил так:

- Страх и паника всегда опаснее любых болезней. В таких условиях люди, которые слабы духом, легко поддаются унынию и страху. Но жизнь продолжится. Именно поэтому мы и приняли непростое решение провести фестиваль в этом году, хоть и с соблюдением всех санитарных предписаний. Одно из прошений, которые мы произносим каждый день в молитвах, это прошение об избавлении от страха. И проведение фестиваля необходимо, потому что это - добрая традиция, и жизнь продолжается. А фильмы, которые мы демонстрируем, дают людям и положительные примеры, и надежду, и радость, - подчеркнул он.

На церемонии открытия фестиваля были вручены специальные призы имени святителя Луки Крымского от Александро-Невской Лавры и архиерейские благодарственные грамоты руководителям и врачам Санкт-Петербургских медицинских учреждений, внесших значительный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Среди них городская больница святого Георгия, НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, Мариинская больница, инфекционная больница им. Боткина и другие учреждения, сотрудники которых в том числе работали во временном госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией в Ленэкспо.

Фестиваль продлится по 11 декабря.