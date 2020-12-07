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07.12.2020 16:42
Рубрика: Культура

В Петербурге назвали победителей Суворовского фестиваля искусств

Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Фото: Оргкомитет Суворовского патриотического фестиваля искусств Фото: Оргкомитет Суворовского патриотического фестиваля искусств
Фото: Оргкомитет Суворовского патриотического фестиваля искусств

В Санкт-Петербурге огласили результаты VII Суворовского патриотического фестиваля искусств, проходившего в онлайн-формате.

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Обладателями гран-при стали: первая степень - Дарья Захаро (Санкт-Петербург, номинация "эстрадный вокал"), вторая степень - Владислава Иванова (Ялта, номинация "художественное слово") и Алексей Романов (Санкт-Петербург, номинация "художественное слово"), третья степень - Полина Житлова (Краснодар, номинация "художественное слово").

Как отмечают в пресс-службе фестиваля, в этом году санитарные ограничения вынудили и организаторов, и участников освоить новые формы коммуникации, а заодно и расширили географию фестиваля вплоть до международной. Заявки на конкурс подали более 300 исполнителей и коллективов, а онлайн-трансляции посмотрели тысячи зрителей в России и за рубежом.

Участники и зрители все это время активно общались в соцсетях в официальной группе фестиваля, организаторы получили массу восторженных откликов: "Большое спасибо за прекрасный конкурс, возможность принять в нем участие, безупречную организацию", "Трансляция подведения итогов конкурса поразила. Оценивание творческих работ в прямом эфире - превосходная идея, это очень ценно для участников", "Было очень волнительно не только участвовать, но и посмотреть конкурсную программу в онлайн-режиме, комментарии жюри дали толчок к еще более интересной работе!"

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- Следующий, VIII Международный суворовский патриотический фестиваль будет посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского, - говорят в оргкомитете. - Великий полководец Александр Суворов получил свое имя при крещении в честь выдающегося государственного деятеля XIII века, святого Русской православной церкви, небесного покровителя Санкт-Петербурга. Программа VIII Суворовского фестиваля, отныне включающая номинации и мероприятия в цифровом онлайн-формате, стартует 25 марта 2021 года.

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