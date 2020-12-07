В Петербурге проходят Дни Эрмитажа

Ежегодно 7 декабря Эрмитаж торжественно отмечает День святой Екатерины, в честь которой названа основательница музея императрица Екатерина Великая. Праздничная программа началась в начале декабря и завершится 9-го - в День святого великомученика Георгия Победоносца.

Мероприятия Дней Эрмитажа - открытие выставок, встречи с учеными мирового уровня, спектакли и даже квесты для детей - из-за сложной эпидемиологической ситуации по возможности переведены в онлайн-формат. Это касается и гвоздя программы - 3D mapping шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа".

Действие грандиозного светового шоу разворачивается на фасаде здания Главного штаба. В сюжетной линии спектакля - свыше десяти историй великих побед, о которых рассказывается на языке шедевров искусства.

- В мировой культуре отразились истории побед целых народов и отдельных людей - побед ежедневных и судьбоносных, вдохновляющих и незаметных, побед над эпидемиями и войнами, над страхами и невежеством, над самыми непреодолимыми обстоятельствами, - объясняют замысел организаторы шоу. - От Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего дворца до его героических хранителей в годы блокады.

В основу видеоряда вошли изображения экспонатов из коллекции Эрмитажа, архитектурных деталей и элементов декора. В спектакле также звучат отрывки из мемуаров, стихи Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Гумилева, Бальмонта, Евтушенко, Дудина, Окуджавы. Два дня - 6 и 7 декабря - уникальный спектакль с утра до вечера транслировался на сайте "Дни Эрмитажа". Так что увидеть его можно было в любом уголке мира.

Те, кто видел онлайн-спектакль, знают: это по-настоящему ошеломляет.