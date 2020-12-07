В Петербурге ссора детей привела отца одного из них к уголовному делу

В Петербурге после конфликта на детской площадке между ребенком и взрослым возбуждено уголовное дело. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, перелом руки у школьника квалифицирован как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

При этом в главке уточнили, что пострадавшему - одиннадцать лет (ранее сообщалось, что 14).

- Травмы ребенок получил на детской площадке на проспекте Просвещения, где у него произошел конфликт с четвероклассником, отец которого вмешался и применил по отношении к нему физическую силу, - уточнили в управлении.

Личность мужчины, применившего к мальчику физическую силу, уже установлена - это 36-летний гражданин одного из сопредельных государств. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.