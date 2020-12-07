Петербуржец выстрелил в водителя из-за громкой музыки в машине

В Петербурге произошел вооруженный конфликт из-за громкой музыки в салоне машины. Об этом рассказал полицейским сам водитель автомобиля - 42-летний неработающий житель Петербурга.

По его словам, 6 декабря около четырех часов утра он сидел в своем автомобиле ВАЗ-2109, припаркованного возле дома 18 на улице Адмирала Черокова. В салоне громко играла музыка. Это вызвало возмущение некого мужчины. Разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина разбил стекло и выстрелил в ногу водителя - предположительно из травматического пистолета. После этого он с места происшествия скрылся, а любителю громкой музыки потребовалась госпитализация. После оказания медицинской помощи водитель в удовлетворительном состоянии был отпущен.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, сейчас полиция Красносельского района проводит проверку по факту произошедшего и разыскивает стрелявшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.