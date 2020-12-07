В Воркуте из-за метели и ветра отменили занятия в школах

В Воркуте объявлены так называемые актированные дни, из-за неблагоприятных погодных условий у учеников с первого по восьмые классы отменили занятия в школах.

Об этом на своей странице в соцсети сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Воркуты. Ветер в городе северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Очень плохая видимость. Температура от минус одного до минус трех градусов. Слабый гололед и метель.

Жителям города и поселков рекомендовали быть внимательными особенно на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не пытаться совершать обгоны.

Метели для жителей Воркуты - это самое неприятное погодное явление. Средняя температура в декабре в этом городе в среднем минус 17 градусов, что для региона Крайнего Севера - это не так уж и много. Но в Воркуте часто дуют сильные ветра, город расположен на равнине, зимой она напоминает ледяную пустыню. Когда порывы ветра превышают 15 метров в секунду, людей буквально сбивает с ног. Поэтому при усилениях ветра городские власти принимают решения об отмене занятий в воркутинских школах.