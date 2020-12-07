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Юрий Лоза стал жертвой мошенников

Поп-музыка
    07.12.2020, 14:32
Текст:   Олег Усков

Мошенники лишили советского, российского певца и автора песен, популярного блогера и эксперта почти во всех областях знаний Юрия Лозу одиннадцати тысяч рублей.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, произошло это в процессе попытки дистанционной аренды музыкантом жилья в Крыму.

По уточнению собеседника агентства, в сентябре Лоза заявил в полицию о мошенничестве. Музыкант нашел в интернете объявление об аренде квартиры в Керчи и, "поддавшись на уговоры", перевел указанную выше сумму на банковский счет афериста в качестве задатка. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить с Юрием на связь.

"6 декабря было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", злоумышленник пока не пойман", - рассказал источник.

Сам Лоза ранее описал все детали инцидента в своем Facebook.

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