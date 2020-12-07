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07.12.2020 13:15
Рубрика: Экономика

Для туристов запустят поезд Москва - Роза Хутор

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из Москвы до горнолыжных курортов Сочи с 25 декабря будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Фото: РИА Новости
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Поезд № 160/159 сообщением Москва - Роза Хутор будет отправляться с Казанского вокзала Москвы 25, 27, 29 декабря и 5 января в 19.50 и пребывать 27, 29, 31 декабря и 7 января в 7.18.

Время в пути составит 35 часов 28 минут. В обратном направлении поезд отправится 3, 5, 7, 9 января в 19.48 и прибудет 5, 7, 9 и 11 января в 11.15. Время в пути - 39 часов 27 минут. Продажа билетов уже открылась. Стоимость в купе составляет от 2999 рублей, в плацкарте - от 3076, а в СВ - от 11 610.

Как ранее сообщала "РГ", с 20 декабря по 10 января из Ростова-на-Дону и Краснодара до станции "Розы Хутор" и обратно туристов доставит специальный дополнительный поезд "Лыжная стрела".

Кроме того, "Ласточки" из Ростова-на-Дону в Сочи в отдельные дни будут курсировать сдвоенными составами из-за прогнозируемого повышения спроса в декабре в два раза. 11 декабря дневной поезд № 807/808 Ростов-на-Дону - Имеретинский курорт отправится с конечных станций двойным составом. 13, 18, 20 и 25 декабря двойная "Ласточка" будет ходить с Розы Хутор в Ростов-на-Дону, а 13, 18 и 20 декабря - из Ростова-на-Дону на Розу Хутор. Время горнолыжного сезона с 13 декабря по 1 апреля дневной поезд № 807/808 изменит станцию отправления и прибытия на Черноморском побережье и станет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону - Роза Хутор.

Напомним, старт горнолыжного сезон в горах Сочи запланирован на 18 декабря.

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