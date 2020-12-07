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07.12.2020 16:45
Рубрика: Общество

В частном зоопарке Анапы незаконно содержали 11 редких животных

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Анапе сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки частного передвижного зоопарка выявили нарушения в содержании диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу России.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Как пояснили в ведомстве, предприниматель приобрел редких животных, находящихся под угрозой исчезновения, без ветеринарно-сопроводительных и иных документов. Среди демонстрировавшихся широкой публике обитателей был персидский, или переднеазиатский, леопард, который сегодня встречается лишь в отдаленных горных системах Ирана и Туркмении, на западе Дагестана, а также в некоторых ущельях КЧР. Эта хищная кошка внесена в Красную книгу. Также в неволе содержались редкий гималайский медведь, черный волк, африканский лев, вол, шотландский пони, тигр, макак-резус, лама и леопон (гибрид самца-леопарда с львицей).

- По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.35 КоАП РФ, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Постановлением мирового судьи индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей.

Как ранее писала "РГ", в отношении этого владельца зоопарка следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией").

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