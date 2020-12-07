Раннее утро понедельника для посетителей бассейна астраханского спорткомплекса "Динамо" закончилось трагедией: все находившиеся там 30 человек, включая 21 ребенка, надышавшись в гигантских объемах хлора, оказались в больнице, пятеро детей - в реанимации на кислородной подушке.

Бассейн, телефон которого сейчас не отвечает, начинает работу в семь утра. К девяти на занятия приехала детская группа - от 5 до 12 лет, с ними - несколько родителей. Как позже пояснили корреспонденту "РГ" в следственном комитете, едкий запах хлора они почувствовали уже в воде. Вероятно, обеззараживая бассейн, сотрудники нарушили последовательность работы с химикатами. Эту причину в качестве предварительной уже объявило региональное МЧС.

- Добавили одно вещество, а должны были добавить другое, - сообщил руководитель ГУ МЧС по области Алексей Мурзин прибывшему на место происшествия губернатору области Игорю Бабушкину.

Проверять концентрацию хлора спасатели отправились в спецкостюмах, выяснив, что она составила 24,9 мг на кубометр воды при норме всего в 1 мг. От гигантского количества химикатов люди спасались в том, в чем были. Дети побежали прятаться в первое показавшееся им безопасным помещение - служебную комнату на первом этаже, а когда поняли, что там им не спастись, - на самый верхний этаж, третий, оттуда их эвакуировали подоспевшие спасатели с лестницей.

Внизу уже ждали 11 реанимобилей и специалисты центра медицины катастроф с теплыми одеялами в руках. Госпитализировать пришлось всех 30 посетителей. Взрослых отвезли в городскую больницу Кирова, детей - в госпиталь Силищевой. Сейчас они получают увлажненный кислород и антигистаминные препараты.

- Лекарств хватает. Все назначения сделаны. Сейчас мы берем у детей анализы, назначенные реаниматологами. Все ребята стабильны, - сообщил главврач детской больницы Юрий Яснопольский.

Вероятно, обеззараживая бассейн, сотрудники нарушили последовательность работы с химикатами

В бассейн прибыли полиция, прокуратура и следственный комитет, началась проверка. Практически сразу возбудили уголовное дело за оказание не отвечающим требованиям безопасности услуг.

В пресс-службе губернатора области сообщили, что бассейн закрыли до конца года, все системы отключены. Создается штаб по устранению последствий этого чрезвычайного происшествия. Будет полностью заменена вода в бассейне, проветрено и продезинфицировано помещение спорткомплекса, чтобы людям было безопасно здесь находиться.