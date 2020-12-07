В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после отравления в бассейне

В Астрахани четверо детей, эвакуированных из бассейна спорткомплекса "Динамо", находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили "РГ" в пресс-службе минздрава Астраханской области.

- Состояние остальных госпитализированных из бассейна - средней тяжести, - добавили в министерстве.

Всего в городских медучреждениях находится 16 человек, в том числе 13 детей - в детской больнице имени Силищевой и трое взрослых - в больнице им Кирова, которые были эвакуированы сегодня после поступления сообщения в МЧС.

Как сообщала "РГ", в бассейне была превышена химическая концентрация хлора при обработке воды.

Эвакуацию провели 25 спасателей, на месте работало 8 единиц техники.