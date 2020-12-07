В Астрахани возбудили дело после госпитализации 26 посетителей бассейна

Количество госпитализированных в результате острого отравления хлором в астраханском бассейне спорткомплекса "Динамо" выросло до 26 человек. Шестеро детей из этого числа находятся в реанимации на кислородной поддержке.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Астраханской области, в детскую клиническую больницу им. Силищевой экстренно реанимобилями были доставлены 19 детей от 5 до 12 лет, а семеро взрослых - в городскую клиническую больницу им. Кирова.

"Шестеро детей - в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии", - рассказали в пресс-службе.

Все пострадавшие находятся в сознании.

По данным следственного управления СК РФ по области, в связи с отравлением возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По предварительным данным, работники спотрткомплекса нарушили технологию очистки бассейна, что привело к вбросу вредных веществ.

По информации пресс-службы губернатора области, уровень превышения химиката составляет -24,9 при допустимой норме -0,1.

Ранее "РГ" писала о том, что утром 7 декабря в бассейне ухудшилось состояние нескольких десятков человек.