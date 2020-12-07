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07.12.2020 10:24
Рубрика: Общество

В Сочи создадут программу по выпуску дельфинов в дикую природу

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" разработает программу реабилитации и возвращения черноморских дельфинов в дикую природу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Татьяну Белей.

По ее словам, в российские дельфинарии дельфины попадают в том числе и незаконным путем. И несмотря на то, что проверяющие органы доказывали факты незаконного владения и конфисковывали по решению суда, дельфины все равно оставались у тех же людей или передавались в другие дельфинарии. Это поощряет браконьерство и угрожает редким видам.

Напомним, черноморские афалины занесены в Красную книгу, их вылов запрещен с 2002 года.

Сейчас "Дельфа" пытается получить разрешение на передачу двух незаконно отловленных черноморских афалин для реабилитации в центр и их последующего выпуска, взяв на себя финансовые затраты. Их отловили в 2017 году, с тех пор животные живут в неволе. Из-за того, что в стране пока нет утвержденного механизма действий после конфискации дельфинов, их оставили там же.

Татьяна Белей рассказала, что после дельфинариев афалинам требуется реабилитация (реадаптация) для успешного возвращения в естественную среду обитания.

Фото: Крымская АНО "Безмятежное море"
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"Им нужно помочь снова стать дикими, вспомнить все - охоту на живую рыбу, использование эхолокации, нужно привыкнуть к стремительным движениям вдаль и вглубь в море, стать независимым от человека, сместить основной фокус внимания под воду (дикие дельфины проводят большую часть своего времени под водой, а подневольные ориентированы на поверхность)", - объяснила директор центра.

Реабилитация должна проходить в условиях, максимально приближенных к природным, то есть в просторном морском вольере в защищенной акватории. В среднем реабилитация дельфинов после жизни в неволе занимает несколько месяцев. Но и после выпуска их в природу нужно организовать последующий мониторинг.

Перед этим следует оценить состояние физическое и психологическое дельфинов, готовность к транспортировке и переменам условий жизни. Потом нужна постепенная смена питания - от кормления мертвой рыбой к бесконтактной подаче живой рыбы, обогащение подводной среды в вольере, минимизирование контактов с человеком.

Кроме того, программа реабилитации должна готовиться под конкретных дельфинов. Вcего в мире есть несколько групп специалистов, имеющих большой опыт в реабилитации и реинтродукции дельфинов. Сочинский центр сотрудничает с этими командами, а его представители владеют методиками по возвращению китообразных в природную среду обитания. На основе них и планируется подготовить программу реабилитации для черноморских афалин.

Сейчас ведется сбор средств на строительство стационарного центра на краудфандинговой платформе. Если дельфинов предадут центру, все собранные деньги будут направлены на установку вольера и проведение реабилитации. У центра есть несколько спонсоров, готовых помочь в финансировании реабилитации двух дельфинов. Также деятельность "Дельфы" поддерживают несколько тысяч человек. Также сочинский курорт "Имеретинский" готов безвозмездно выделить место под вольер в акватории одноименного порта.

Кстати

Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" создан в апреле 2018 года для спасения, лечения, реабилитации и возвращения черноморских дельфинов, которые занесены в Красную книгу, в природную среду обитания. В команде центра - ученые-биологи, опытные специалисты по морским млекопитающим и общественные деятели. Центр проводит бесплатные обучающие тренинги, которые прошли уже более ста волонтеров.

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