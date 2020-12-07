На Урале ребенок погиб от переохлаждения в сенях частного дома

В городе Сатки Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки, найденной замерзшей в неотапливаемых сенях частного дома. В совершении преступления заподозрена мать погибшей, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Утром 4 декабря в сенях одного из частных домов города Сатки обнаружено тело трехлетней девочки с признаками переохлаждения, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Со слов матери, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке. Утром обнаружила девочку в сенях без признаков жизни.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, предусматривающей наказание на срок до двух лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, направленные, направленные установление всех обстоятельств трагедии. Расследование продолжается, отметили в СК региона.

Тем временем

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