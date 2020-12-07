В Копейске из-за пожара в школьной столовой эвакуировали 700 человек

В Копейске пожарных подняли по тревоге из-за задымления в школе №6, где на пищеблоке возникло возгорание из-за пролитого на плиту масла. Руководство учебного заведения самостоятельно провело эвакуацию, сопроводив на улицу более 680 учащихся и учителей, рассказали в понедельник в ГУ МЧС региона.

- Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась - сотрудники школы самостоятельно потушили возгорание огнетушителем и провели эвакуацию, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Среагировали максимально быстро и эффективно, но есть один неприятный нюанс: за неделю это уже четвертый вызов в учебные учреждения.

Сейчас школа работает в штатном режиме, помещения проветрены, отметили в ГУ МЧС региона.