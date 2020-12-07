В Курганской области в военную часть поставляли небезопасные котлеты

На курганском предприятии, которое снабжает замороженными мясными продуктами военную часть, нашли нарушения правил изготовления полуфабрикатов и санитарных норм.

Нарушения вскрылись во время проверки продуктов инспектором управления Россельхознадзора по Курганской области и военной прокуратуры. Лабораторные исследования замороженных биточков, котлет и фрикаделек, приготовленных по ГОСТу, показали, что они небезопасны для употребления. В частности, в отобранных пробах были выявлены несоответствия по показателям на патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки.

- Это свидетельствует о присутствии возбудителя в мясосырье и нарушении правил и технологических режимов изготовления, - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. - Кроме того, о несоблюдении сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также необходимых санитарных норм при изготовлении.

На основании протоколов испытаний, производителю продукции выдано предписание о прекращении действия декларации соответствия - официального документа, подтверждающего качество на соответствие техническим регламентам Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции".