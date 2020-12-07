В Нижневартовске мужчина напал на девочку в подъезде

В Нижневартовске следователи начали проверку по факту нападения на школьницу.

Инцидент произошел по предварительным данным 6 декабря в 17:30. Об этом сообщает пресс-служба СК по ХМАО. Неизвестный зашел в подъезд за 11-летней девочкой, схватил ее и попытался залезть под куртку. Ребенку удалось вырваться.

В Нижневартовске следователи проводят процессуальную проверку. Вместе с сотрудниками уголовного розыска специалисты работают над установкой личности нападавшего, выясняют обстоятельства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.