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07.12.2020 11:19
Рубрика: Власть

В пандемию возросла роль регионов-доноров, и одним из ведущих стала Югра

Текст: Елена Панова
Как отмечают эксперты, в пандемию особенно возросла роль регионов, поставляющих больше всего средств в казну государства. Сегодня они служат локомотивами, которые вытягивают на себе экономику страны. Слабым традиционно помогает деньгами Федерация.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В какой-то степени слабым регионам сейчас оказалось быть даже выгоднее, а на сильных легла серьезная ответственность. Об этом, в частности, говорил во время делового завтрака в "Российской газете" директор Центра региональной политики РАНХ и ГС, директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов.

Один из ведущих регионов-доноров в стране - это Югра. Он традиционно входит в тройку лидеров по всем основным социально-экономическим показателям. И традиционно значительную часть средств отчисляет в бюджет страны. Сегодня не только югорчанам важно, как регион развивается и какие у него планы на будущее, тем более что проблема пандемии сегодня далеко не единственная: в этот же период произошло падение цен на нефть во всем мире.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Эксперты оценили задачи, которые поставила перед Югрой глава округа

Как уже сообщала "Российская газета", с большим аналитическим отчетом и инвестиционным посланием на перспективу на минувшем заседании Законодательного собрания выступила глава Югры Наталья Комарова. Этот емкий стратегический документ отражает основные векторы развития региона сегодня и на будущее. Поэтому к нему сейчас приковано внимание аналитиков.

Отметим: отчет обозначил результаты работы и задачи по всем стратегическим направлениям развития округа, в экономике и социальной сфере. Важно, что в значительной степени это выступление отражает уже озвученные в течение 2020 года программные заявления губернатора по планам развития на новую пятилетку. Об итогах и развитии округа шла речь во время встреч Натальи Комаровой с президентом страны весной этого года, затем в период переизбрания на пост главы округа. Многие планы приходилось оперативно корректировать из-за усиливавшейся на протяжении года пандемии. Но стержневое направление развития округа: его социальная ориентированность, улучшение экономики и поддержка бизнеса, не просто сохранилось - даже усилилось.

- Очень важно, что в округе и в этот сложный период не замедлились темпы развития. Югра демонстрирует показатели, которые соответствуют результатам, достигнутым в самые успешные годы, и поверьте: их не стыдно показать, - отметил Александр Сидоров, депутат Государственной думы, оценивая отчет главы Югры и сегодняшнее состояние дел в экономике округа. - Более того, югорчане сегодня говорят о развитии, о реализации новых инвестиционных проектов. Регион практически решил проблему балков. Сегодня уже стоит задача переселить людей из имеющегося ветхого и аварийного жилья. И эти планы, как следует из бюджета региона, из послания главы региона, будут планомерно реализовываться и дальше. Я уверен: у Югры совершенно ясные перспективы развития и по всем другим направлениям, как в экономике, так и социальной сфере. Это особенно важно осознавать сегодня, накануне 90-летия округа - большого праздника югорчан.

Практически все опрошенные "РГ" эксперты отмечают, что главными вызовами Югры в текущем году стали коронавирус и падение цен на нефть. Но и в этих экстремальных условиях округ выстоял и продолжает вкладывать средства в развитие. Не случайно, Наталья Комарова в своем ежегодном отчете большое внимание уделила восстановлению бизнеса от последствий пандемии.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югра сохранила темпы промышленного производства и в пандемию

Так, каждый третий субъект малого и среднего предпринимательства получил поддержку из бюджетов всех уровней. Единовременная помощь ИП и фермерским хозяйствам была увеличена с 88 до 220 тысяч рублей. Почти в три раза, до уровня прожиточного минимума, увеличена компенсация работодателям за создание временных рабочих мест.

Пандемия не помешала Югре оставаться в топе многочисленных федеральных рейтингов по уровню развития. Например, по объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России. По прогнозам департамента экономики Югры, объем инвестиций по итогам 2020 года составит 939 миллиардов 400 миллионов рублей. То есть почти триллион. Доля инвестиций в валовом региональном продукте -23,4 % (в 2019 году 21,4%).

- Несмотря на сложности, округ выполнил все планы, которые перед ним стояли в минувшем году. Югра стремится не сокращать средства на развитие и перспективу, - отметил депутат Госдумы Павел Завальный. - Сегодня общепризнано, что Югра - лидер в цифровом развитии. У нас передовая медицина. 80 процентов детей имеют доступ к дополнительному образованию. А это значит, что они могут изучать языки, с юных лет получать знания о высоких технологиях. Работают детские кванториумы. И все это вложения в будущее. Уверен: эти "инвестиции" в новое поколение, самые надежные. Они обязательно принесут результат, какие бы сложные времена мы ни переживали.

Отметим: Наталья Комарова предложила объявить 2021-й Годом знаний в Югре:

- Необходимо дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры - от детского сада до "умных" городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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