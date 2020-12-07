Результаты научной работы вузов учтут в национальном проекте

Результаты научной работы университетов и научно-исследовательских институтов будут учитывать при выполнении мероприятий нацпроекта "Наука" и создаваемого нацпроекта "Наука и университеты", в частности при предоставлении грантов. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на профессорском форуме.

Сейчас университеты и НИИ распределяются на три категории в зависимости от научной результативности. К первой относятся лидеры, ко второй - стабильно работающие, к третьей - аутсайдеры. В нацпроекте такой результат, как обновление приборной базы, увязан с первой категорией научной организации. "Наверное, было бы целесообразно распространить результаты оценки в том числе и на иные результаты нацпроектов", - сказал замминистра. Это, например, определение научных центров мирового уровня.

В 2020 году запланировано провести оценку научной результативности 47 организаций. Среди принципов оценки научной результативности в 2021 году Алексей Медведев назвал повышение качества экспертной оценки - расширение корпуса экспертов, возможность привлечения к оценке российских научных организаций, в том числе и международных экспертов. Рассматривается возможность использования социологического анализа и учет репутационных характеристик научных коллективов - диссертационных советов, защит диссертаций.

Алексей Медведев предложил также отойти от принципа ведомственной оценки и сформировать единую систему научного аудита.

Затраты вузов на науку в последние годы растут. За десять лет объем внутренних затрат университетов на исследования и разработки в абсолютном выражении увеличился в постоянных ценах на 44,3 процента, посчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В прошлом году этот показатель достиг 1,13 триллиона рублей - на 6,3 процента больше по сравнению с 2018 годом.

Сектор высшего образования с показателем 10,6 процента занимает третье место по доле внутренних затрат на исследования и разработки. На первом месте - предпринимательский сектор (60,7 процента), на втором месте - государственный (28,3 процента). Университеты больше других секторов нарастили затраты на науку как за десять лет, так и за прошлый год.

Затраты университетов на исследования выросли на 44 процента за десять лет

Университеты научились и зарабатывать на науке. Как рассказал на заседании Ученого совета ВШЭ первый проректор, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, сотрудники научились работать с грантовыми системами, а динамика внебюджетных доходов университета от исследований и разработок достаточно высока. За последнее десятилетие она опережает рост расходов на науку в России примерно в 1,5 раза. За последние десять лет число заказчиков исследований и разработок выросло в 1,5 раза, число выполняемых проектов - почти в два раза. Сегодня на фоне растущего общего объема исследований сокращается доля заказов федеральных министерств и ведомств, но расширяется спектр проектов с крупными компаниями.

40 вузов пройдут оценку результативности научной деятельности в 2020 году

По словам Гохберга, университет опирается прежде всего на свои компетенции в области экономики, по остальным направлениям - гуманитарным наукам, техническим и компьютерным наукам - есть резервы для роста. "Первые успехи в области естественных наук достигнуты благодаря инициативе факультета биологии и биотехнологии, и теперь настало время подумать о развитии исследовательских проектов на факультетах физики, химии, географии. В ближайшее время мы намерены начать работу по конкретным секторам научной деятельности университета, включая анализ рынка, оценку перспективных направлений, вопросы взаимодействия с текущими и перспективными заказчиками", - рассказал он.

Комментарий

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета:

О разработках университета, которые будут представлены на VII ежегодной национальной выставке "ВУЗПРОМЭКСПО"

Несмотря на то что "ВУЗПРОМЭКСПО" проходит в дистанционном формате, Сибирский федеральный университет активно включился в эту просветительскую и экспозиционную работу. От СФУ будет представлена уникальная разработка - высокотехнологичная земная станция систем спутниковой связи, характеристики которой значительно превышают мировые аналоги. Станция предназначена для работы в труднодоступных зонах Арктики при экстремально низких температурах. В ее работе задействованы космические аппараты, находящиеся на геостационарной или высокоэллиптической орбитах. Параллельно с созданием самой спутниковой станции в строй вводится производственный участок для их серийного выпуска.

Это разработка Военного учебного центра СФУ. И это лишь одно из немногих высокотехнологичных решений ученых центра, имеющих двойное назначение. Станции могут работать как в интересах оборонно-промышленного комплекса России, так и для повышения качества жизни населения страны.

Другим проектом Военного учебного центра является разработка методов и средств взаимной высокоточной навигации малых космических аппаратов для создания многоспутниковых группировок дистанционного зондирования Земли. Сейчас уже разработан макет бортовой навигационной системы малого космического аппарата, который позволяет проводить натурные испытания и отработку этих методов. А в ходе экспериментальных исследований была доказана перспектива использования взаимной навигации ГЛОНАСС для создания многоспутниковых группировок. Это также разработка двойного назначения.