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07.12.2020 17:45
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"

Текст: Ольга Игнатова
Для перевозки вакцины от коронавируса "Спутник V" должны использоваться термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, сухой лед и авторефрижераторы.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Хранить вакцину должны в морозильных камерах, а также в термоконтейнерах с сухим льдом. Об этом говорится в санитарно-эпидемиологических правилах, определяющих условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), утвержденных Роспотребнадзором.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В документе указано, что транспортировка будет идти по принципу "холодной цепи" - температурный режим должен строго соблюдаться на каждом из этапов. Хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов.

"Свободная циркуляция воздуха должна обеспечиваться даже при максимальной загрузке оборудования", - поясняется в документе.

На дальние расстояния возить вакцину будут в авторефрижераторах. При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки. Для контроля соблюдения температурного режима применят терморегистраторы.

Ранее стало известно, что уже вскрытая ампула с вакциной может храниться не более двух часов. Одной ампулы хватает для вакцинации пяти человек.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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