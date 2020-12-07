Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"

Хранить вакцину должны в морозильных камерах, а также в термоконтейнерах с сухим льдом. Об этом говорится в санитарно-эпидемиологических правилах, определяющих условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), утвержденных Роспотребнадзором.

В документе указано, что транспортировка будет идти по принципу "холодной цепи" - температурный режим должен строго соблюдаться на каждом из этапов. Хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов.

"Свободная циркуляция воздуха должна обеспечиваться даже при максимальной загрузке оборудования", - поясняется в документе.

На дальние расстояния возить вакцину будут в авторефрижераторах. При транспортировке обычным транспортом придется использовать специальные термосумки. Для контроля соблюдения температурного режима применят терморегистраторы.

Ранее стало известно, что уже вскрытая ампула с вакциной может храниться не более двух часов. Одной ампулы хватает для вакцинации пяти человек.