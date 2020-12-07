Россия выиграла два стартовых матча на Евро-2020

Женская сборная России, владеющая званием олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро-2016, выиграла два стартовых матча на проходящем в Дании финальном турнире чемпионата Европы.

Подопечные испанского специалиста Амброса Мартина последовательно взяли верх над не самыми сильными на этих соревнованиях командами Испании (31:22) и Чехии (24:22).

Эти победы позволили россиянкам досрочно, еще до сегодняшнего матча против Швеции, гарантировать себе выход во второй групповой этап, где в двух новообразованных шестерках пойдет борьба непосредственно за выход в полуфинал. Соперницами выступающей в квартете "В" нашей сборной станут три лучшие команды из четверки "А", где сражаются родоначальницы гандбола датчанки, действующий чемпион Европы Франция, Черногория и Словения.

Что касается уже одержанных побед, то ими не стоит сильно обольщаться. Испанки хоть и взяли сенсационное "серебро" первенства мира-2019 в Японии, считаются командой совершенно нестабильной. Свидетельством тому - неоднократные места ниже топ-10 на крупнейших международных форумах, да и вообще в этой стране приоритет у гандбола мужского. Чехия же и вовсе никогда ничего серьезного не добивалась. Можно, конечно, вспомнить, что первым чемпионом мира у женщин была Чехословакия (1957), однако это совсем уже далекая история.

Пока же российская сборная смотрит вперед. "Несмотря на отсутствие ряда лидеров, у нас равноценный состав. Любая гандболистка может сыграть в любом матче, никто не приехал в Данию просто так", - считает наставник национальной дружины Амброс Мартин.

Где будем смотреть

7 декабря, понедельник, "Матч ТВ"

22.25. Россия - Швеция. Группа "В". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

20.10. Германия - Польша. Группа "D". Прямая трансляция.