Россияне готовы полностью перейти на онлайн-страхование

Полностью перейти на цифровое страхование готовы 75% россиян, показал "Индекс Застрахованного", подготовленный Всероссийским союзом страховщиков и AC&M-Consulting. Это первый в России аналитический показатель, оценивающий уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физических лиц.

Цифровым страховым продуктам доверяют 65% россиян, а 75% полностью удовлетворены онлайн-взаимодействием со страховщиками. В основе индекса - данные компаний и опросы населения, его диапазон от 0 до 100%. Все показатели были разделены по трем группам - цифровое присутствие (есть ли сайт, мобильное приложение, онлайн-продажи), цифровая практика (не только покупки полисов, но и урегулирование страховых случаев онлайн) и цифровое восприятие (субъективное восприятие потребителями опыта взаимодействия с цифровыми сервисами).

В целом по рынку значение индекса составило 43%. "Значительная часть населения предпочитает физический контакт полному переходу в онлайн, поэтому показатель в 100% в ближайшее время недостижим. Но отрасль близка к переломным 50% - это грандиозное достижение", - отметил управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев.

Готовность взаимодействовать со страховщиками онлайн тем выше, чем меньше и отдаленнее населенный пункт. Участники рынка связывают это с тем, что в глубинке предложение страховых услуг ограничено. В целом по России страховой полис покупали онлайн 47%, а урегулировали страховой случай онлайн - 14% клиентов страховых компаний.

В области онлайн-урегулирования пока отстают сами страховщики. Если сайты и приложения со множеством функций есть практически у каждого из них, то возможность подать заявление об убытке и получить возмещение онлайн - в основном у крупнейших участников рынка.

-Те компании, которые быстро овладеют цифрой, и станут компаниями первого порядка для клиента, - подчеркнул президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. - Мы в ВСС всегда придавали большое значение цифровизации, но пандемия коронавируса сильно ускорила эти процессы. Бесконтактное взаимодействие с клиентом стало обязательным.

Наиболее широко оно применяется в моторных видах страхования. В ОСАГО действует европротокол, позволяющий оформить ДТП по упрощенной схеме. А для покупки каско больше не надо ехать в салон - осмотр автомобиля можно снять самому и отправить видео страховщику. По данным ЦБ РФ, за пять лет объем страховых продуктов, проданных онлайн, вырос почти в 20 раз. В первую очередь такую динамику обеспечили ОСАГО, а также страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев.

Участники рынка отмечают, что необходимость физических консультаций сохраняется в сложных страховых продуктах, в частности страховании жизни. Однако и здесь технологии постепенно распространяются все шире. Например, в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" на вопросы по программам инвестиционного и накопительного страхования жизни отвечает чат-бот. Он может рассказать клиентам обо всех условиях программ, оформлении и расторжении договоров, оплате страховой премии, порядке действий при наступлении страхового случая или окончании действия договора.