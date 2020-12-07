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Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия

Наше кино
    07.12.2020, 17:25
Текст:   Олег Усков

Хабенский, Петров, Ди Каприо, Депп, Ходченкова и Джоли признаны россиянами как наиболее повлиявшие на киноискусство последних десяти лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала SuperJob.

Фото: kinopoisk.ru
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Как уточнено, 1600 респондентам предлагалось выделить наиболее авторитетных, по их мнению, артистов кинематографа за 2010-2020 годы.

Итого за Константина Хабенского и Александра Петрова проголосовали по 10% опрошенных, на второй строчке - Сергей Безруков и Данила Козловский, у которых по 7% (при этом отмечено, что Безрукова выделили мужчины, тогда как за Козловского чаще голосовали дамы (3% против 10%), третий - Владимир Машков с 6% голосов.

Из зарубежных актеров-мужчин лидирует Леонардо Ди Каприо - 12% голосов россиян, у бедного Джонни Деппа - 10%. От них сильно отстает занявший третье место Роберт Дауни-младший - 5%.

Фото: kino-teatr.ru
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С актрисами "раскадровка" следующая. "У нас" это Светлана Ходченкова (13% голосов респондентов, причем ее таланты чаще признают женщины, чем мужчины - 18% против 10%), Чулпан Хаматова - 4%, Екатерина Климова и Елизавета Боярская - по 3% голосов. "У них" - Анджелина Джоли - 14%, Джулия Робертс, Кристен Стюарт - по 3%, Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мерил Стрип - по 2% в гонке за звание лучшей актрисы десятилетия.

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