Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия

Хабенский, Петров, Ди Каприо, Депп, Ходченкова и Джоли признаны россиянами как наиболее повлиявшие на киноискусство последних десяти лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала SuperJob.

Как уточнено, 1600 респондентам предлагалось выделить наиболее авторитетных, по их мнению, артистов кинематографа за 2010-2020 годы.

Итого за Константина Хабенского и Александра Петрова проголосовали по 10% опрошенных, на второй строчке - Сергей Безруков и Данила Козловский, у которых по 7% (при этом отмечено, что Безрукова выделили мужчины, тогда как за Козловского чаще голосовали дамы (3% против 10%), третий - Владимир Машков с 6% голосов.

Из зарубежных актеров-мужчин лидирует Леонардо Ди Каприо - 12% голосов россиян, у бедного Джонни Деппа - 10%. От них сильно отстает занявший третье место Роберт Дауни-младший - 5%.

С актрисами "раскадровка" следующая. "У нас" это Светлана Ходченкова (13% голосов респондентов, причем ее таланты чаще признают женщины, чем мужчины - 18% против 10%), Чулпан Хаматова - 4%, Екатерина Климова и Елизавета Боярская - по 3% голосов. "У них" - Анджелина Джоли - 14%, Джулия Робертс, Кристен Стюарт - по 3%, Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мерил Стрип - по 2% в гонке за звание лучшей актрисы десятилетия.