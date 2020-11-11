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Режиссер "Метода 2" назвал актера Александра Петрова животным

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    11.11.2020, 13:41
Текст:   Олег Усков

Александр Войтинский, режиссер второго сезона сериала "Метод", некогда презентованного как "русский "Декстер", поделился некоторыми подробностями о коллегах и рабочих процессах.

Фото: youtube.com
У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты

Шоу только что вернулось в эфир, и на авансцену в нем вышла героиня Паулины Андреевой, в стартовом сезоне по большей части лишь оттенявшая Меглина - персонажа Константина Хабенского.

При этом в интервью Teleprogramma.pro режиссер посулил, что новые серии будут более жестки и кровавы. Тут же, впрочем, поправившись, что лично ему судить о градусе "хардкора" в "Методе 2" и сравнивать все же сложновато, так как первый сезон он смотрел с позиции зрителя, а во втором "был внутри процесса".

Хотя ясно, что речь идет не столько об объемах крови, "сколько о психологическом давлении на зрителя" - события новых эпизодов "пострашнее отдельных кейсов". "И в этом фундаментальное отличие второго сезона", - подчеркнул кинодел. Нахваливая Паулину, которая "в какой-то момент погрузилась в отчаяние" (так как актриса и режиссер перестали понимать друг друга и ссорились), "буквально "проживала" судьбу своей героини и вместе с нею разбивалась вдребезги", а потом "собирала себя по кусочкам" и "сжимая кулаки, выходила из огня".

Фото: Art Pictures Studio/ "Водород"/ Hype Film
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Также режиссер остановился на второй звезде шоу - архивостребованном актере Александре Петрове. Для описания которого, по мнению Войтинского, можно отказаться от красивых слов, таких как "харизма", "талант" и "интуиция", ограничившись более лаконичной характеристикой.

"Если коротко, то Александр Петров - животное", - заявил режиссер. Расшифровав: "Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть".

Кроме того, есть у Саши еще два качества - актер этот "амбициозный и умный". Поэтому "ревниво следит за своим персонажем, тщательно выстраивает образ, вмешивается в сценарий, безжалостно правит свою роль". В итоге постановщику то и дело приходилось "искать компромиссы между стратегией сезона и амбициями Александра Петрова".

Напомним: то, что у команды сериала получилось, российский зритель может наблюдать на телеэкранах и мониторах компьютеров с 8 ноября.

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