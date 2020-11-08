Режиссер сериала "Метод 2" раскрыл секрет успеха Александра Петрова

Режиссер Александр Войтинский поделился своими впечатлениями от работы с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод 2" и предположил, что секрет успеха артиста заключается в особенности его поведения в кадре.

Обычно для характеристики подбирают красивые слова: харизма, талант, интуиция, "но если коротко, то Александр Петров - животное", - заявил Войтинский в беседе с Teleprogramma.pro. Он пояснил, что, когда Петров входит в кадр, то вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть.

Войтинский охарактеризовал Петрова как умного и амбициозного человека, который тщательно работает над образом и ролью.

Напомним, в октябре Первый канал объявил о том, что ставит в эфир продолжение сериала "Метод" и выпустил новый трейлер проекта с Александром Петровым и Паулиной Андреевой в главных ролях. Отмечалось, что персонаж Александра Петрова - Евгений Осмысловский - из второстепенного становится полноценным главным героем сериала. Теперь он не просто приятель главной героини, который пытается помочь Есене выйти на организатора кровавых убийств, но и ее муж.