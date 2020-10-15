Сериал "Декстер" реанимируют

Не успели преданные пожиратели телешоу толком отойти от попытки возрождения "Секретных материалов" с оригинальным составом, как грядет новый внезапный сюрприз - триллер про обаятельного маньяка Декстера Моргана вернется на экраны.

Как передает THR, канал Showtime, закрывший сериал в 2013-м после восьми сезонов и на нотке, устроившей, мягко говоря, далеко не всех, решительно настроился продолжить историю.

Пока обещают один сезон на десять эпизодов. Съемки стартуют в январе. Премьеру сулят следующей осенью.

Актер Майкл С. Холл - на борту, разумеется. Шоураннер - Клайд Филлипс, занимавшийся первыми четырьмя сезонами оригинального "Декстера". Оба выступят сопродюсерами.

Отмечено, что возможность вернуть маньяка на экраны на канале начали рассматривать практически сразу после финала сериала - уже в 2014-м. И при условии, что Холл будет привлечен к процессам.

При этом Филиппс, покинувший шоу в 2009-м, рассказывал в интервью, что в его варианте финала Декстера казнили за свершенные преступления. Что, соответственно, отметало шансы на реанимацию программы.

Напомним: за последние годы SHO вернул на экраны "Твин Пикс", "Секс в другом городе" (как The L Word: Generation Q) и "Страшные сказки" - в формате спин-оффа (Penny Dreadful: City of Angels), закрытого после первого сезона.

Также стоит обратить внимание, что канал Starz в настоящее время работает над возрождением культового сериала Showtime "Косяки" (Weeds).