Новости

Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 11:45
Вышел тизер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 11:37
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта 10:59
Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд 10:48
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 10:26

Сериал "Декстер" реанимируют

Новости
    15.10.2020, 10:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Не успели преданные пожиратели телешоу толком отойти от попытки возрождения "Секретных материалов" с оригинальным составом, как грядет новый внезапный сюрприз - триллер про обаятельного маньяка Декстера Моргана вернется на экраны.

Фото: kinopoisk.ru
СМИ: Netflix снимет сериал про молодого Шерлока Холмса

Как передает THR, канал Showtime, закрывший сериал в 2013-м после восьми сезонов и на нотке, устроившей, мягко говоря, далеко не всех, решительно настроился продолжить историю.

Пока обещают один сезон на десять эпизодов. Съемки стартуют в январе. Премьеру сулят следующей осенью.

Актер Майкл С. Холл - на борту, разумеется. Шоураннер - Клайд Филлипс, занимавшийся первыми четырьмя сезонами оригинального "Декстера". Оба выступят сопродюсерами.

Фото: kinopoisk.ru
Завершены съемки пятого сезона "Люцифера"

Отмечено, что возможность вернуть маньяка на экраны на канале начали рассматривать практически сразу после финала сериала - уже в 2014-м. И при условии, что Холл будет привлечен к процессам.

При этом Филиппс, покинувший шоу в 2009-м, рассказывал в интервью, что в его варианте финала Декстера казнили за свершенные преступления. Что, соответственно, отметало шансы на реанимацию программы.

Напомним: за последние годы SHO вернул на экраны "Твин Пикс", "Секс в другом городе" (как The L Word: Generation Q) и "Страшные сказки" - в формате спин-оффа (Penny Dreadful: City of Angels), закрытого после первого сезона.

Также стоит обратить внимание, что канал Starz в настоящее время работает над возрождением культового сериала Showtime "Косяки" (Weeds).

Новости

Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 14.10.2020
Вышел трейлер фильма о темных сторонах жизни Эдуарда Успенского 14.10.2020
Сандра Буллок и "Дэдпул" могут сняться в романтическом экшне 14.10.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Disney XD
Вышел тизер часового эпизода "Утиных историй" с Черным плащом 14.10.2020
Найдена актриса на роль молодой Фуриосы в приквеле "Безумного Макса" 14.10.2020
Опубликованы постеры и график выхода серий второго сезона "Мандалорца" 13.10.2020
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
"Все пьют водку": Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия" 12.10.2020
Вышел первый трейлер "Психа" Бондарчука с Богомоловым и Меньшиковым 12.10.2020
Российский сериал "Эпидемия" вошел в десятку лучших на Netflix 08.10.2020
⧣ Showtime
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Миллиарды" продлен на шестой сезон 06.10.2020
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 16.09.2020
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020