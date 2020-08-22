Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона

Непрерывная ротация на сериальных пажитях не пощадила еще ряд проектов: стало известно, что в эфире не появятся больше сразу три шоу: "Общество" и "Мне это не нравится" на Netflix и "Страшные сказки: Город ангелов" (Penny Dreadful: City of Angels) на Showtime.

Причем последний не спасла даже звезда "Игры престолов" Натали Дормер, поскольку была единственным светлым пятном сериала: "Город ангелов" закрывается из-за неудовлетворительных рейтингов.

При этом нужно отметить, передает THR, что создатель "Сказок" Джон Логан пылал энтузиазмом, делился планами на второй сезон и выражал надежду, что шоу уйдет с экранов еще не скоро. Так как у него в запасе масса историй, которые можно было бы рассказать.

Премьера сериала состоялась в конце апреля.

Ранее SHO закрыл сэдком Джима Кэрри "Шучу" и долгоиграющую (семь сезонов) криминальную сагу "Рэй Донован".