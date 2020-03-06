"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" может сыграть в сериале "Ведьмак"

Британскую актрису Натали Дормер, наиболее известную по роли Маргери Тирелл в "Игре престолов", заметили на съемочной площадке второго сезона "Ведьмака" в графстве Суррей в Англии. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

Согласно источнику, Дормер верхом на лошади появилась в сториз Instagram-аккаунта одного из ключевых сотрудников отдела кастинга проекта Netflix.

Фан-сообщество сразу же восприняло это как присоединение актрисы к касту сериала и начало "подбирать" для нее подходящие амплуа. Для воплощения на экране называются магичка Филиппа Эйльхарт и Мэва - королева Лирии и Ривии, хотя на данный момент до сих пор неизвестно, появятся ли эти персонажи в шоу.

Вполне возможен вариант, что Натали Дормер просто заехала на съемки, чтобы повидать своего старого друга Генри Кавилла, с которым она вместе играла в "Тюдорах".

Премьера второго сезона сериала "Ведьмак" назначена на 2021 год.