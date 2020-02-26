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Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер

Новости
    26.02.2020, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Penny Dreadful on SHOWTIME Фото: youtube.com/ Penny Dreadful on SHOWTIME
Фото: youtube.com/ Penny Dreadful on SHOWTIME

В Сети появился тизер-трейлер хоррор-сериала "Страшные сказки: Город ангелов" (Penny Dreadful: City of Angels), спин-оффа "Страшных сказок" с Евой Грин и Тимоти Далтоном, выходивших в 2014-2016 годах.

Фото: youtube.com
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На этот раз главная звезда шоу - Натали Дормер ("Игра престолов", "Пикник у Висячей скалы", "Голодные игры"), играющая демонессу и "агента хаоса" Магду.

Шоураннер - Джон Логан, работавший над "бондианой" и "Стартреком", создатель оригинальных "Сказок".

Действие сериала развернется в конце тридцатых годов прошлого века в Лос-Анджелесе, где детективам предстоит "эпическое расследование" ужасающего убийства - с примесью мексиканской оккультурщины. А именно - во всем там замешан культ Санта Муэрте, Святой Смерти. Причем щупальца забираются в высшие эшелоны, опутав городскую элиту.

В других ролях: Дэниэл Дзоватто ("Леди Бёрд"), Адриана Барраса ("Тор"), Джессика Гарза ("Американская семейка"), Рори Киннер ("Игра в имитацию"), Нэйтан Лейн ("Мышиная охота"), Джонатан Нивз ("Лучше звоните Солу").

В первом сезоне восемь эпизодов. Премьера - 26 апреля.

Видео, в котором демонстрируется нацистская символика, размещено на YouTube-канале проекта.

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