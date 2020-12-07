В финском Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Сборная России снова осталась без медалей. Так, кстати, происходит уже 27 гонок подряд.

Последний раз россияне поднимались на пьедестал на чемпионате мира 2020 года в Антхольц-Антерсельве, где лидер нашей команды Александр Логинов завоевал "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования. Еще немного и российские биатлонисты повторят антирекорд сезона-2019/20, когда подиумов не было 28 гонок подряд. Настороженно ждем следующий старт. Он пройдет в австрийском Хохфильцене 11-13 декабря.

А ведь в Контиолахти россияне дважды могли прервать неудачную серию в эстафетах. Но каждый раз оставались на четвертых местах с деревянными медалями.

Как ни странно, но в мужском квартете в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова слабым звеном оказался именно финишер Логинов, который не справился со стрельбой в стойке и уже не смог включиться в борьбу за медали на пути к финишу. Россияне использовали семь дополнительных патронов и проиграли норвежцам 1 минуту и 8 секунд. Днем ранее наши девушки - Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева - также упустили момент. Они уступили победительницам из Швеции 2 минуты 31,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга. В этой четверке стрельбу завалила Миронова.

Этап в Контиолахти закрывала женская гонка преследования. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок Евгения Павлова заняла 13-е место. Худшая Тамара Воронина сошла с гонки в связи с отставанием на круг.