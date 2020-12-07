Последний раз россияне поднимались на пьедестал на чемпионате мира 2020 года в Антхольц-Антерсельве, где лидер нашей команды Александр Логинов завоевал "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования. Еще немного и российские биатлонисты повторят антирекорд сезона-2019/20, когда подиумов не было 28 гонок подряд. Настороженно ждем следующий старт. Он пройдет в австрийском Хохфильцене 11-13 декабря.
А ведь в Контиолахти россияне дважды могли прервать неудачную серию в эстафетах. Но каждый раз оставались на четвертых местах с деревянными медалями.
Как ни странно, но в мужском квартете в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова слабым звеном оказался именно финишер Логинов, который не справился со стрельбой в стойке и уже не смог включиться в борьбу за медали на пути к финишу. Россияне использовали семь дополнительных патронов и проиграли норвежцам 1 минуту и 8 секунд. Днем ранее наши девушки - Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева - также упустили момент. Они уступили победительницам из Швеции 2 минуты 31,3 секунды, использовав 11 дополнительных патронов и пробежав 2 штрафных круга. В этой четверке стрельбу завалила Миронова.
Этап в Контиолахти закрывала женская гонка преследования. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок Евгения Павлова заняла 13-е место. Худшая Тамара Воронина сошла с гонки в связи с отставанием на круг.