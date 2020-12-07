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07.12.2020 08:43
Рубрика: Экономика

Российские компании готовы больше тратить на благотворительность

Текст: Александр Проценко

Коронавирус повысил щедрость бизнеса. Как показали результаты исследования сервиса "Работа.ру", российские компании все больше тратят средств на благотворительность: пожертвования готова делать каждая пятая организация. Об этом сообщило РИА Новости.

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В опросе по этой теме приняли участие 1,5 тысячи респондентов - представители бизнес-компаний. Четверть из них заявили, что смогут потратить на благотворительность до 10% выручки, 2% готовы выделить на корпоративную социальную ответственность 20%, еще 2% компаний - до 35% выручки. "1% работодателей готовы оказать поддержку в размере до 50% от общей суммы выручки компании", - говорится в отчете о проведенном исследовании.

Что доброго делают или сделают эти бизнесы в коронавирусном году? Опрос показал, что 53% компаний, участвующих в благотворительности, окажут поддержку детским домам, 19% направят благотворительные средства на поддержку малоимущих, 15% - пожилым людям, 13% - фондам по борьбе с болезнями, а 11% - на помощь животным. Также компании планируют помочь в возрождении культурного наследия (9%), бездомным (6%), эко-активистам (6%), в борьбе с пандемией (5%), в поддержке бизнеса (4%) и хосписам (2%).

Если же говорить о доле благотворителей в российском бизнес-сообществе, то ситуация не самая радужная. Выяснилось, что из опрошенных компаний 18% компаний ежегодно выделяют средства на благотворительность, 3% опрошенных - "новички", то есть впервые планируют участвовать в благотворительных акциях в этом году. Но большинство - 79% участников исследования - не планируют никаких акций благотворительности в конце этого года.

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