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07.12.2020 14:07
Рубрика: Экономика

Российский трубоукладчик пришел к месту достройки "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов
Главный претендент на достройку глубоководного участка "Северного потока-2" трубоукладчик "Академик Черский" пришел к месту работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Marinetraffic.com.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Между трубоукладчиком и логистическим центром российского газопровода - немецким портом Мукран, периодически курсируют суда снабжения - "Финвал" и "Умка". Сейчас "Академик Черский" находится между датским островом Борнхольм и побережьем Польши.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Достройка датского участка газопровода попадает под действие санкций США, поскольку укладку труб здесь придется вести на глубине более 30,5 метров. Из-за американских ограничений претендент на завершение строительства остался только один - трубоукладчик "Академик Черский", который сейчас подошел к месту начала работ. Кроме того, по правилам, выполнять их должно судно с системой динамического позиционирования на борту, которая установлена на российском трубоукладчике.

Укладка труб газопровода "Северный поток-2" была возобновлена 5 декабря в исключительной экономической зоне Германии. Немецкий участок достраивается трубоукладочной баржей "Фортуна" под российским флагом, которая использует систему якорного позиционирования. Достройка этого участка не попадает под уже действующие санкции США, поскольку глубина здесь - 20-25 метров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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