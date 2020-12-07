Российское оборудование для сетей 5G будет серийно выпускаться в 2023 году

В 2023 в России будет запущено серийное производство оборудования для 5G. Как заявил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, тестировать это оборудование будут все операторы связи.

"Я не думаю, что кто-то из них откажется от использования 5G, потому что это дополнительные опции, возможности для клиентов. Я думаю, что все будут участвовать", - сказал он.

Глава "Ростеха" отметил, что в производстве этого оборудования мы придерживаемся решений Совета безопасности России относительно радиочастотного спектра, однако "Ростех" для обеспечения экспортного потенциала будет производить оборудование и для других частот.