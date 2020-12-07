"Ростех" заявил о начале работ по созданию легкого истребителя пятого поколения

"Ростех" прорабатывает вопрос о создании боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе. Как сообщил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, это может быть универсальная платформа, в пилотируемом и беспилотном вариантах. Сейчас прорабатывается концепция и тактико-технические требования к такому комплексу.

По словам главы "Ростеха", пока эти работы ведутся инициативно без средств бюджета. Минобороны на такой самолет никаких заказов не делало. "Тем не менее мы считаем, что это перспективный самолет и рассматриваем, в том числе, различные варианты кооперации с зарубежными партнерами", - сказал Чемезов.

Он отметил, что это интересная тема с точки зрения продвижения такого самолета на экспорт, так как разработка самолета ведется за собственные средства. Это позволяет самостоятельно реализовывать такую технику за рубеж. Он не исключил, что разработка самолета 5-го поколения может быть в кооперации с каким-либо государством. "Хотя Минобороны может закупить этот самолет и для своих нужд. Естественно, если решение будет принято, его надо будет доработать для внутреннего облика, необходимого Минобороны", - сказал Чемезов.